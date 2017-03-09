Львовские шахтеры не отгружают уголь: требуют выплатить зарплату

Ранее глава НПГУ Михаил Волынец сообщил, что отгрузка угля будет прекращена с 09:00 9 марта. Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате

В Червонограде Львовской области шахтеры прекратили отгружать уголь, требуя погасить долги по зарплате. Об этом в своем Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец.



"Местные шахтеры Червонограда начали акцию с прекращением отгрузки угля потребителям без остановки добычи из-за задолженности по заработной плате", - отметил он.



В среду, 8 марта, Волынец уточнил, что отгрузка угля будет прекращена с 09:00 9 марта. Также горняки решили пикетировать суд во Львове, где будет рассматриваться вопрос разблокирования счета госпредприятия Львовуголь.



Позже Волынец сообщил, что сегодня в 09:00 состоится совместное заседание НПГУ и Профсоюза работников угольной промышленности Украины.



"Будут рассматривать тактику действий по реализации требований по выплате задолженности по зарплате, разблокировке счета ГП Львовуголь, безопасности труда", - подчеркнул он.



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По словам главы НПГУ, вчера, 8 марта, в 23:30 в ситуацию вмешались премьер-министр Владимир Гройсман и министр юстиции Павел Петренко. Для разблокировки счета на работу были срочно вызваны работники органов юстиции в Киеве и Червонограде.



"Горняки надеются, что сегодня счет ГП Львовуголь будет разблокирован и зарплаты будут выплачены", - добавил Волынец.

7 марта 2017 года сообщалось, что рабочие шахты Степная во Львовской области намерены с 9 марта остановить отгрузку угля, если правительство не гарантирует им безопасный труд.

2 марта на шахте Степная произошел взрыв, в результате которого погибли восемь горняков.



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