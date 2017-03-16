Аэропорт Борисполь вошел в тройку лучших в Восточной Европе

Оценивалось качество различных служб аэропорта и ключевые показатели эффективности - от регистрации, прибытия, трансфера, покупок и безопасности

Международный аэропорт Борисполь занял третье место в рейтинге лучших аэропортов Восточной Европы. Рейтинг, в который вошли и другие аэропорты мира опубликовало британское исследовательское агентство Sky Trax.

Рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте - международный аэропорт Таллинна.

Аэропорт Борисполь расположился на третьем месте. Четвертое и пятое места заняли аэропорты Риги и Белграда.

В рейтинг вошли также аэропорты Тбилиси, Софии, Братиславы, Бухареста и Скопье.

Отмечается, что рейтинг основан на около 14 млн анкетных опросов, выполненных 105 различными авиакомпаниями. Исследование проводилось с июля 2016 года по февраль 2017 года, и охватило 550 аэропортов по всему миру.

Оценивалось качество различных служб аэропорта и ключевые показатели эффективности - от регистрации, прибытия, трансфера, покупок и безопасности.

Согласно рейтингу ACI Europe (Международного совета аэропортов) аэропорт Борисполь занял третье место в рейтинге европейских аэропортов по темпам роста количества пассажиров по итогам 2016 года.

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