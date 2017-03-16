Аэропорт Борисполь вошел в тройку лучших в Восточной Европе
Международный аэропорт Борисполь занял третье место в рейтинге лучших аэропортов Восточной Европы. Рейтинг, в который вошли и другие аэропорты мира опубликовало британское исследовательское агентство Sky Trax.
Рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте - международный аэропорт Таллинна.
Аэропорт Борисполь расположился на третьем месте. Четвертое и пятое места заняли аэропорты Риги и Белграда.
В рейтинг вошли также аэропорты Тбилиси, Софии, Братиславы, Бухареста и Скопье.
Отмечается, что рейтинг основан на около 14 млн анкетных опросов, выполненных 105 различными авиакомпаниями. Исследование проводилось с июля 2016 года по февраль 2017 года, и охватило 550 аэропортов по всему миру.
Оценивалось качество различных служб аэропорта и ключевые показатели эффективности - от регистрации, прибытия, трансфера, покупок и безопасности.
Согласно рейтингу ACI Europe (Международного совета аэропортов) аэропорт Борисполь занял третье место в рейтинге европейских аэропортов по темпам роста количества пассажиров по итогам 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:10
-
19:33
-
14:44
-
15:35
-
18:30
Новости партнеров
- 68064
- 32218
- 28410
- 27317
- 17559