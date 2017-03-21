Порошенко: Расходы на оборону уже превысили 5% ВВП Украины

Как сообщил президент, если в 2014 году расходы на оборону составляли 1% ВВП, то сейчас этот показатель в целом превышает 5%

Главной угрозой для Украины сейчас является агрессия Российской Федерации, которая нависла не только в оккупированных районах Донбасса, но и по всей линии границы с Россией. Если в начале 2014 года расходы Украины на оборону составляли 1% внутреннего валового продукта, то сейчас этот показатель в целом превышает 5%. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития, передает пресс-служба главы государства.

"Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 нашими общими усилиями мы довели эти расходы до 3,2% и не исключено, что эту долю придется увеличить еще. Если учесть общие расходы на оборону и безопасность, то они уже превышают 5% внутреннего валового продукта", - сказал он.

По словам президента, инструментарием гибридной войны Кремля на сегодняшний день являются информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники и уныния.

"Стимуляция и симуляция протестных движений и манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками. Продвижение лукавой идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил, возрождение диверсионных групп, подготовка террористических актов - вот далеко не полный инструментарий Кремля", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что во время заседания Совета, Порошенко исправил главу представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Лилию Чернявскую, которая во время выступления на заседании Совета регионального развития назвала ситуацию в Донбассе "конфликтом на Востоке".

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