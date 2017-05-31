В ГФС пояснили задержки посылок с товарами из интернет-магазинов

Процедура проверки товаров на таможне применяется уже давно и указаний запрещать ввоз в страну товаров ряда торговых марок не было

На таможне ограничивают ввоз товаров известных брендов, купленных в иностранных интернет-магазинах, только по требованию правовладельцев или их представителей. Об этом заявил директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко, передает правительственный портал.



По словам Василенко, ограничения применяют только если продукция контрафактная или не удалось установить ее происхождение.



Все поступления проходят обязательную проверку. Если нарушений нет - покупатели получают свой товар.



"Такая же процедура применяется в Украине уже давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя", - пояснил Василенко.



Представитель ГФС опроверг, что таможни получили указание запрещать физлицами ввозить в страну товары тех торговых марок, которые есть в реестре.

Ранее сообщалось, что украинская таможня начала задерживать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах. Формально действия таможенников основаны на том, что торговая марка ввозимого товара может содержаться в перечне объектов права интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр.



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