Порошенко продлил на год мораторий на продажу земли





Верховная Рада продлила на год мораторий на продажу сельхозземель вечером 7 декабря. Законопроект N7350 предусматривает, что мораторий действует до вступления в силу закон о рынке земель, но не позднее 1 января 2019 года.





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Отмечается, что президент подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения "Земельного кодекса Украины", принятый Радой 7 декабря 2017. Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.