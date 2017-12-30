Порошенко продлил на год мораторий на продажу земли
30.12.2017 21:35
Президент подписал закон, который продлевает на год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко продлил на год действие моратория на продажу земли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что президент подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения "Земельного кодекса Украины", принятый Радой 7 декабря 2017. Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.
Верховная Рада продлила на год мораторий на продажу сельхозземель вечером 7 декабря. Законопроект N7350 предусматривает, что мораторий действует до вступления в силу закон о рынке земель, но не позднее 1 января 2019 года.
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