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Порошенко продлил на год мораторий на продажу земли

30.12.2017 21:35
Президент подписал закон, который продлевает на год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения
Порошенко продлил на год мораторий на продажу земли
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко продлил на год действие моратория на продажу земли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения "Земельного кодекса Украины", принятый Радой 7 декабря 2017. Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада продлила на год мораторий на продажу сельхозземель вечером 7 декабря. Законопроект N7350 предусматривает, что мораторий действует до вступления в силу закон о рынке земель, но не позднее 1 января 2019 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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