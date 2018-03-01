МИД уведомил ЕС об отказе РФ выполнять решение по транзиту газа

Замминистра иностранных дел сообщила, что Украина инициирует трехсторонние переговоры по этому вопросу

МИД Украины направил в Евросоюз ноту с уведомлением о том, что Газпром отказывается выполнять свои договорные обязательства и решение Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она отметила, что сегодняшние действия Газпрома относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

Зеркаль сообщила, что Украина инициирует трехсторонние переговоры по этому вопросу.

"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложением 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала заместитель главы МИД.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - подчеркнула Зеркаль.

Ранее зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что российская компания получила и вернула предоплату от Нафтогаза, и не будет поставлять газ украинскому контрагенту с 1 марта. По словам Медведева, это связано с тем, что до сих пор не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК Нафтогаз Украины на поставку газа, необходимое для начала поставок.

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