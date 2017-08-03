Аномальная жара в Украине: как уберечься от теплового удара

Специалисты рассказали, как правильно проветривать помещение, сколько времени можно проводить на улице и как питаться во время жары

В Украине сегодня ожидается пик аномальной жары, установившейся несколько дней назад. В связи с этим гигиенисты-ученые и практики рассказали, как ослабить неблагоприятное воздействие высокой температуры на организм, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.



Ученые советуют устанавливать солнцезащитные устройства на окнах, такие как жалюзи, шторы белых тонов, крепить пленки или тонированное стекло, которое отражало бы солнечные лучи; применять мобильные и стационарные кондиционеры, и даже обычные электрические вентиляторы. Нужно помнить, что разница между температурой помещения с кондиционером и температурой на улице не должна превышать 10º С.

В помещениях необходимо проводить влажную уборку, так как она увлажняет воздух и снижает температуру. Антимоскитную сетку на окнах также рекомендуется периодически увлажнять для уменьшения проникновения в помещение горячего воздуха.

Проветривать помещения лучше ночью, утром или вечером. В другое время форточки и окна необходимо держать закрытыми.

Одежда должна хорошо пропускать воздух, быть легкой, просторной и, желательно, светлых тонов, а обувь - открытой. Для защиты глаз использовать козырьки и очки от солнца.Девушкам рекомендовать использовать веер, не носить в жару украшения.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям рекомендовано ограничение физической активности и пребывания на солнце.

На улице нужно носить головные уборы, пить много воды и употреблять много жидкой пищи, особенно когда нельзя отказаться от пребывания на открытом воздухе. Ребенок должен выпивать до двух литров воды (но не холодной!) в течение дня, а также спать не менее 10,5 часов в течение суток.

Специалисты рекомендуют есть много фруктов и овощей. В такие дни категорически запрещается употреблять алкогольные напитки и курить.

Владельцам автомобилей без кондиционеров необходимо максимально ограничить пользование ими, особенно в период с 12:00 до 17:00. Ни в коем случае не оставляйте детей, немощных людей в автомобиле без кондиционера.

Периодически, особенно после возвращения с улицы, необходимо пользоваться душем. Во время отдыха на пляже рекомендуется находиться в тени в головных уборах, по-максимуму сократить время пребывания на солнце. Лучше всего выходить на пляж утром или вечером. Если вышли на пляж с детьми, то их купание лучше заканчивать не позже 10:00-10:30, повторное купание во второй половине дня проводить с 16:00 до 19:00.

Культурно-массовые мероприятия для детей можно проводить после 18:00 на свежем воздухе или залах с широким доступом свежего воздуха, но не допускать сквозняков. При проведении массовых мероприятий необходимо устраивать перерывы через каждые 30 минут. Что касается спортивных игр и соревнований, то нужно успеть их провести либо до 10:00, либо после 16:00.

При появлении смога (задымленности) атмосферного воздуха органы дыхания следует защищать обычными марлевыми масками увлажненными водой, не садиться без необходимости за руль автомобиля или другого механического транспортного средства повышенной опасности. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться к врачу.

3 августа по всей территории Украины ожидается сухая и аномально жаркая погода. Температура воздуха в некоторых регионах может подниматься до +37 градусов.

На Закарпатье из-за аномальной жары на час сокращен рабочий день. А вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в условиях аномальной жары каждый работодатель в Украине может самостоятельно ввести сиесту для своих сотрудников.

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