Что общего у сахара и кокаина: мнение ученых

Некоторые ученые считают, что эффект от употребления сахарозы похож на влияние кокаина

В США ученые Института сердца Сент-Люка и некоммерческой организации Lahey Health определили, что сахар вызывает такую же опасную зависимость, что и кокаин. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперты провели исследование поведения грызунов после употребления сахара и кокаина. Оказалось, что животные чаще отдавали предпочтение именно сахару, а не наркотику. На основе этого ученые сделали выводы, что этот углевод вызывает более сильную зависимость, чем алкалоиды.

Кроме того, сахар так же, как и кокаин, меняет настроение, стимулирует чувство удовлетворения, вызывает навязчивое желание постоянно есть сладкое.

Но не все ученые согласны с такими выводами. Например, по мненю Хишама Зяуддина, психиатра из Кембриджского университета, зависимость проявляется у грызунов только тогда, когда животное ограничивают в доступе к сахару, но при свободном доступе к сладкому признаки привыкания не наблюдаются.

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