Жидкие коты и питание мышей: лауреаты Шнобелевской премии-2017

В этом году премию вручили за исследования кошек, питания летучих мышей, объятий с крокодилами и отвращения к сыру

В Гарвардском театре Сандерса состоялась 27-я ежегодная церемония присуждения Шнобелевской премии, пародии на Нобелевскую премию, "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься". Список победителей опубликован на официальном сайте премии.

Физика

Награду в области физики присудили автору работы "Может ли кошка быть твердой или жидкой?" Марку Антуану Фардину. Он решил изучить, в каком состоянии (жидком или твердом) находятся кошки, меняющие форму своего тела в соответствии с предметом, в который залезают.

Согласно выводам Фардина, кошки все же ближе к жидкости.

Премия мира

Исследователи из Швейцарии, Канады, Нидерландов и США Мило Пухан, Алекс Суарес, Кристиан Ло Кашио, Альфред Зан, Маркус Хейц и Отто Браундли получили премию за исследования по "лечению" храпа. Согласно их выводам, от храпа человека может избавить игра на инструменте австралийских аборигенов диджериду.

Экономика

Премию Шнобеля в области экономики получили австралиец Мэтью Роклофф и американец Нэнси Грир, изучившие связь между контактом с крокодилами и игрой в азартные игры.

Их работа называется "Никогда не улыбайтесь крокодилу: ставки на электронные игровые автоматы интенсифицируются вызванным рептилиям возбуждением".

Исследователи сделали выводы, что игроки, которым понравилось держать крокодила на руках, делали большие ставки, чем те, кто испытал от контакта с животным стресс. Таким образом, более хладнокровные люди не боятся делать более высокие ставки, утверждают исследователи.

Анатомия

Британский исследователь Джеймс Хиткоут получил премию Шнобеля за исследования в области анатомии. Он выяснил, что уши человека начинают расти после 30 лет. Согласно его исследованию, за десять лет уши увеличиваются примерно на 2 мм.

Его работа, получившая премию, называется "Почему у стариков большие уши?".

Биология

Трое ученых из Японии, Швейцарии и Бразилии обнаружили в одной из пещер и изучили насекомое, которое, согласно выводам исследователей, обладает мужским пенисом и женским влагалищем.

Их работа называется "Женский пенис, мужская вагина и связанная с ними эволюция в пещерном насекомом".

Гидродинамика

Исследователь Дживон Хан удостоился Шнобелевской премии за изучения выплескивания жидкости, а именно - кофе. Согласно выводам Хана, чтобы меньше расплескать кофе на ходу, необходимо идти задом наперед.

Питание летучих мышей



Ученые из Бразилии, Канады и Испании получили награду за работу "Что для обеда? Первый отчет о человеческой крови в рационе волосатого вампира". Разумеется, изучали они не мистических персонажей, а вполне реальных - летучих мышей.

Предметом исследования стало питание этих животных, которые меняют свой рацион по мере наступления человека на природу.

Ученые собирали фекалии летучих мышей и изучали оставшиеся в них фрагменты ДНК. Оказалось, что летучие мыши регулярно обедают куриной и человеческой кровью.

Отвращение к сыру

Ученые Жан-Пьер Ройт, Дэвид Менье, Николя Торке, Энн-Мари Муули и Дао Цзян использовали передовые технологии сканирования мозга для измерения степени отвращения некоторых людей к сыру.

Их работа, за которую была присуждена премия, называется "Нейронные основы отвращения к сыру".

Изучение близнецов

Исследователи из Италии, Испании и Великобритании получили премию за работу "Является ли это я или мой близнец? Недостаток преимуществ самопознания в идентичных близнецах".

Они пришли к выводу, что некоторые близнецы не могут отличить себя от своего сестры/брата на фото.

Как оказалось, однояйцовые близнецы - те, которые имеют одинаковый генотип и обладают полным портретным сходством - представляют собой уникальную модель для изучения механизмов визуальной "обработки" лица. Таким образом, они абсолютно одинаково воспринимают на снимках собственное лицо и лицо брата или сестры.

Влияние музыки на плод

И, наконец, десятую Шнобелевскую премию получили ученые из Испании, которые попытались доказать, что плод внутри матери лучше реагируют на музыку, если ее источник находится не снаружи, а внутри - во влагалище женщины.



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