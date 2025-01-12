Косиняк-Камыш: Поляки устали от молодых украинцев, живущих у нас "в роскоши"

Глава Минобороны Польши утверждает, что у его страны есть "усталость" от Украины

Владислав Косиняк-Камиш (Фото: Минобороны Польши)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times, что поляки якобы устали от российско-украинской войны и Украины в целом. В частности, по его словам, причиной этого являются молодые украинцы, ведущие "роскошную жизнь" в Польше.

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"Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новейших автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях", – сказал глава польского Минобороны.

Комментируя решение не передавать Украине истребители МиГ-29, Косиняк-Камыш подчеркнул, что в то время, когда другие страны ограничивались поставками защитных шлемов, Польша передавала Украине танки. По его словам, президент Владимир Зеленский и украинцы "должны помнить" об этом вкладе.

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, ведь его обязанность — постоянно требовать большей поддержки. Но, на мой взгляд, важно также помнить, что в то время, когда другие предоставляли только каски, мы передавали танки", – подытожил глава польского оборонного ведомства.

22 декабря 2024 года Косиняк-Камыш заявил, что страна не рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину для гарантий безопасности.