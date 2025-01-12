Косіняк-Камиш: Поляки втомилися від молодих українців, які живуть у нас "у розкоші"

Глава Міноборони Польщі стверджує, що у його країни є "втома" від України

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Міноборони Польщі)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю Financial Times, що поляки нібито втомилися від російсько-української війни та України загалом. Зокрема, за його словами, причиною цього є молоді українці, які ведуть "розкішне життя" у Польщі.

"Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях", – сказав глава польського Міноборони.

Коментуючи рішення не передавати Україні винищувачі МіГ-29, Косіняк-Камиш наголосив, що в той час, коли інші країни обмежувалися постачанням захисних шоломів, Польща передавала Україні танки. За його словами, президент Володимир Зеленський та українці "повинні пам’ятати" про цей внесок.

"З одного боку, я розумію президента Зеленського, адже його обов’язок — постійно вимагати більшої підтримки. Але, на мою думку, важливо також пам’ятати, що в той час, коли інші надавали лише каски, ми передавали танки", – підсумував глава польського оборонного відомства.

22 грудня 2024 року Косіняк-Камиш заявив, що країна не розглядає можливість відправлення миротворців в Україну для гарантій безпеки.