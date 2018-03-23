Как выбрать семейного врача: советы Минздрава

Выбирать врача можно в любом заведении первичной помощи независимо от места проживания или прописки

Со 2 апреля украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром в рамках национальной кампании "Врач для каждой семьи". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Декларация - это, фактически, форма заявления, с помощью которого украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения.

С июля 2018 Национальная служба здоровья будет направлять деньги из бюджета в медучреждение врачу, которого выбрал конкретный человек.

Выбирать врача можно в любом заведении первичной помощи независимо от места проживания или прописки.

Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все, но Минздрав рекомендует не откладывать это на конец года.

Как выбрать врача?

Шаг 1: Выберите по вашим личным критериям заведение или врача. Вы можете воспользоваться советами знакомых или посетить ближайшие заведения и узнать о врачах там.

Шаг 2: Проверьте, можно ли уже подписать декларацию в выбранном заведении. Вам в этом поможет пометка "Здесь можно выбрать своего врача".

ШАГ 3: Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет - возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

ШАГ 4: Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию.

ШАГ 5: Уполномоченный работник медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите этот код работнику учреждения.

ШАГ 6: С электронной системы распечатывается декларация с вашими данными. Внимательно проверьте, все ли ваши данные правильны. Если нужно, работник заведения внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, другой остается в учреждении.

ШАГ 7: Сотрудник заведения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему. Теперь вы в электронной системе здравоохранения, НСЗУ гарантированно направит деньги в ваше заведение и вашему врачу с июля.

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