ГСЧС о землетрясении: Сила толчков не превышала трех баллов
Ночью на территории некоторых областей Украины зафиксировано незначительные подземные толчки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Негативных последствий землетрясения в Украине не зафиксировали.
"28 декабря, в 01:20, в Румынии в районе гор Вранча зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5 баллов (по шкале Рихтера) на глубине 95 км... Толчки ощущались на территории Украины в южных районах Одесской области (города Измаил, Рени, Болград, а также Одесса), в городе Черновцы, по предварительной информации, от двух до трех баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий", - сообщает ГСЧС.
По информации дежурного Государственного космического агентства Украины такие явления характерны для местности гор Вранча.
28 декабря 2016 года сообщалось, что произошедшее в Румынии землетрясение ощутили в нескольких городах Украины.
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