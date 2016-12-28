ГСЧС о землетрясении: Сила толчков не превышала трех баллов

В Украине не зафиксировали негативных последствий землетрясения, сила толчков которого на юге страны не превышала трех баллов, сообщили в ГСЧС

Ночью на территории некоторых областей Украины зафиксировано незначительные подземные толчки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Негативных последствий землетрясения в Украине не зафиксировали.

"28 декабря, в 01:20, в Румынии в районе гор Вранча зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5 баллов (по шкале Рихтера) на глубине 95 км... Толчки ощущались на территории Украины в южных районах Одесской области (города Измаил, Рени, Болград, а также Одесса), в городе Черновцы, по предварительной информации, от двух до трех баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий", - сообщает ГСЧС.

По информации дежурного Государственного космического агентства Украины такие явления характерны для местности гор Вранча.

28 декабря 2016 года сообщалось, что произошедшее в Румынии землетрясение ощутили в нескольких городах Украины.

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