Груз 200: ОБСЕ зафиксировала микроавтобус на границе с РФ

ОБСЕ не смогла уточнить информацию, были ли внутри микроавтобуса гробы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ зафиксировали микроавтобус с надписью груз 200. Об этом говорится в еженедельном отчете миссии.

По информации ОБСЕ 21 ноября днем на пункте Донецк патруль миссии видел микроавтобус, на котором было обозначено груз 200 и надписи Анубис.

"Автомобиль был с украинскими номерами, а его водитель в камуфляже. ОБСЕ не смогла уточнить информацию, были ли внутри машины гробы", - говорится в сообщении.

Также 22 декабря утром ОБСЕ зафиксировала в пункте Донецк микроавтобус с надписью Похороны, он пересек границу из Украины в РФ.

21 и 22 декабря наблюдатели видели несколько скорых, которые направлялись на КП Донецк.

"Одна из скорых приехала с территории Украины на ней была надпись реанимация. Позже со стороны России на контрольно-пропускного пункта также приехала скорая, в которую перенесли одного человека на носилках", - отмечается в сообщении.

22 декабря ОБСЕ видела, что медики на скорой с номерами террористической организации ЛНР проехала на территорию страны-оккупанты, а через некоторое время вернулась в Украину.

Наблюдатели отмечают, что с 20 по 27 декабря значительно увеличилось количество транспорта из РФ в ОРДЛО, а также людей в камуфляже, которые пересекали границу из России в оккупированный Донбасс.

По данным украинской разведки вследствие обострения на Светлодарской дуге пророссийские наемники несли в эти дни большие потери. 20-21 декабря тела ликвидированных оккупантов из дебальцевской больницы в енакиевский морг вывозили более десяти автомобилей.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.