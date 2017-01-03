Расстрел в Стамбуле: опубликовано селфи-видео подозреваемого

На видеозаписи мужчина снимает себя на площади Таксим - неподалеку от ночного клуба, где был совершен расстрел людей из автомата Калашникова

Правоохранители Турции показали фотографию мужчины, которого подозревают в совершении новогоднего теракта в стамбульском ночном клубе Reina. Позднее в сети была опубликована видеозапись, из которой было выделено фото, пишет агентство Al Jazeera.

Вчера, 2 января, заместитель премьера страны Нуман Куртулмуш заявил, что турецкая полиция близка к выяснению личности мужчины, который убил 39 человек, так как у следствия есть отпечатки его пальцев и свидетельские показания насчет его внешности.

На записи видно, как мужчина снимает себя на площади Таксим - аккурат возле клуба, где был совершен расстрел людей из автомата Калашникова.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Ниже - видеозапись-селфи предполагаемого террориста, из которой выделен фотокадр:



