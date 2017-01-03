USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Как боевики ДНР издевались над заложниками: подробности

03.01.2017 15:42
Бывший заложник рассказал, как террористы в оккупированном Донбассе пытали украинских военных: отрезали пальцы, утюгом жгли руки
Как боевики ДНР издевались над заложниками: подробности
Фото: Станислав Паплинский (фото - espreso.tv)
Бывший заложник пророссийских террористов Станислав Паплинский сообщил, что боевик террористической организации ДНР Арсений Павлов, известный по кличке Моторола, на его глазах застрелил украинца Игоря Броневицкого в подвале. Об этом Паплинский сообщил в интервью Еспресо.

"На моих глазах погиб Игорь Броневицкий, которого застрелил Моторола в подвале. Это то, что я видел своими глазами", - отметил Паплинский.

По его словам, ребят из терминала донецкого аэропорта террористы изначально били трубами, прикладами, руками, ногами, стреляли в них из пневматики.

"В тот момент, когда Моторола нас завел, он на всех накричал, запретил бить - словно сделал хорошо. Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего заложника Игоря Броневицкого", - добавил Паплинский.

По его словам, на первом этапе попадания в плен заложников ждут жестокие избиения со стороны боевиков. 

"На втором этапе, когда на тебя уже перестают обращать внимание так, как в начале, и избиение уже редко происходят, тогда и восприятие другое. Когда после нас попадали другие пленные, на этом этапе возникало чувство мести. А моральное давление был с первой минуты плена до самых последних дней", - сказал бывший заложник.

"У каждого по-разному было: кому-то пальцы пытались отрезать, кого-то просто били, кому-то утюгом руки жгли, например, Александру Машонкину из Буска. Мне палец пытались отрезать, то, каким стрелял", - добавил он.

Павлинский добавил, что в случае, если происходил обмен, то приводили заложника в порядок, отмывали, брили его. 
 
"Но был такой Стас Рычагов, он из России, хромал на ногу. Так вот его электричеством пытали, типа "звонили Петру Порошенко", это выглядело так: подключали к нему тапик телефона (полевой телефон ТА-57, - ред), в котором высокое напряжение, звонили, пуская по телу ток, и шутили "звоним Порошенко" , - отметил Паплинский.

По его словам, Рычагова держали в подвалах, он был добровольцем из России, решил пойти в ВСУ.

"Колени были прострелены, поэтому он не ходил, электричество подключали ему", - добавил Паплинский.

Вице спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия шантажирует Украину и весь мир вопросом освобождения украинских заложников.

16 октября в оккупированном Донецке был ликвидирован один из главарей террористической группировки ДНР Арсений Павлов, известный под кличкой Моторола.

Читайте также: Убийство терориста Моторолы в лифте: реакция соцсетей

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 