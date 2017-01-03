Как боевики ДНР издевались над заложниками: подробности
03.01.2017 15:42
Бывший заложник рассказал, как террористы в оккупированном Донбассе пытали украинских военных: отрезали пальцы, утюгом жгли руки
Бывший заложник пророссийских террористов Станислав Паплинский сообщил, что боевик террористической организации ДНР Арсений Павлов, известный по кличке Моторола, на его глазах застрелил украинца Игоря Броневицкого в подвале. Об этом Паплинский сообщил в интервью Еспресо.
"В тот момент, когда Моторола нас завел, он на всех накричал, запретил бить - словно сделал хорошо. Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего заложника Игоря Броневицкого", - добавил Паплинский.
По его словам, на первом этапе попадания в плен заложников ждут жестокие избиения со стороны боевиков.
"На втором этапе, когда на тебя уже перестают обращать внимание так, как в начале, и избиение уже редко происходят, тогда и восприятие другое. Когда после нас попадали другие пленные, на этом этапе возникало чувство мести. А моральное давление был с первой минуты плена до самых последних дней", - сказал бывший заложник.
"У каждого по-разному было: кому-то пальцы пытались отрезать, кого-то просто били, кому-то утюгом руки жгли, например, Александру Машонкину из Буска. Мне палец пытались отрезать, то, каким стрелял", - добавил он.
Павлинский добавил, что в случае, если происходил обмен, то приводили заложника в порядок, отмывали, брили его.
"Но был такой Стас Рычагов, он из России, хромал на ногу. Так вот его электричеством пытали, типа "звонили Петру Порошенко", это выглядело так: подключали к нему тапик телефона (полевой телефон ТА-57, - ред), в котором высокое напряжение, звонили, пуская по телу ток, и шутили "звоним Порошенко" , - отметил Паплинский.
По его словам, Рычагова держали в подвалах, он был добровольцем из России, решил пойти в ВСУ.
"Колени были прострелены, поэтому он не ходил, электричество подключали ему", - добавил Паплинский.
"На моих глазах погиб Игорь Броневицкий, которого застрелил Моторола в подвале. Это то, что я видел своими глазами", - отметил Паплинский.
По его словам, ребят из терминала донецкого аэропорта террористы изначально били трубами, прикладами, руками, ногами, стреляли в них из пневматики.
"В тот момент, когда Моторола нас завел, он на всех накричал, запретил бить - словно сделал хорошо. Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего заложника Игоря Броневицкого", - добавил Паплинский.
По его словам, на первом этапе попадания в плен заложников ждут жестокие избиения со стороны боевиков.
"На втором этапе, когда на тебя уже перестают обращать внимание так, как в начале, и избиение уже редко происходят, тогда и восприятие другое. Когда после нас попадали другие пленные, на этом этапе возникало чувство мести. А моральное давление был с первой минуты плена до самых последних дней", - сказал бывший заложник.
"У каждого по-разному было: кому-то пальцы пытались отрезать, кого-то просто били, кому-то утюгом руки жгли, например, Александру Машонкину из Буска. Мне палец пытались отрезать, то, каким стрелял", - добавил он.
Павлинский добавил, что в случае, если происходил обмен, то приводили заложника в порядок, отмывали, брили его.
"Но был такой Стас Рычагов, он из России, хромал на ногу. Так вот его электричеством пытали, типа "звонили Петру Порошенко", это выглядело так: подключали к нему тапик телефона (полевой телефон ТА-57, - ред), в котором высокое напряжение, звонили, пуская по телу ток, и шутили "звоним Порошенко" , - отметил Паплинский.
По его словам, Рычагова держали в подвалах, он был добровольцем из России, решил пойти в ВСУ.
"Колени были прострелены, поэтому он не ходил, электричество подключали ему", - добавил Паплинский.
Вице спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия шантажирует Украину и весь мир вопросом освобождения украинских заложников.
16 октября в оккупированном Донецке был ликвидирован один из главарей террористической группировки ДНР Арсений Павлов, известный под кличкой Моторола.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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