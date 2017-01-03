Как боевики ДНР издевались над заложниками: подробности

"На моих глазах погиб Игорь Броневицкий, которого застрелил Моторола в подвале. Это то, что я видел своими глазами", - отметил Паплинский.





По его словам, ребят из терминала донецкого аэропорта террористы изначально били трубами, прикладами, руками, ногами, стреляли в них из пневматики.



"В тот момент, когда Моторола нас завел, он на всех накричал, запретил бить - словно сделал хорошо. Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего заложника Игоря Броневицкого", - добавил Паплинский.



По его словам, на первом этапе попадания в плен заложников ждут жестокие избиения со стороны боевиков.



"На втором этапе, когда на тебя уже перестают обращать внимание так, как в начале, и избиение уже редко происходят, тогда и восприятие другое. Когда после нас попадали другие пленные, на этом этапе возникало чувство мести. А моральное давление был с первой минуты плена до самых последних дней", - сказал бывший заложник.



"У каждого по-разному было: кому-то пальцы пытались отрезать, кого-то просто били, кому-то утюгом руки жгли, например, Александру Машонкину из Буска. Мне палец пытались отрезать, то, каким стрелял", - добавил он.



Павлинский добавил, что в случае, если происходил обмен, то приводили заложника в порядок, отмывали, брили его.



"Но был такой Стас Рычагов, он из России, хромал на ногу. Так вот его электричеством пытали, типа "звонили "Но был такой Стас Рычагов, он из России, хромал на ногу. Так вот его электричеством пытали, типа "звонили Петру Порошенко ", это выглядело так: подключали к нему тапик телефона (полевой телефон ТА-57, - ред), в котором высокое напряжение, звонили, пуская по телу ток, и шутили "звоним Порошенко" , - отметил Паплинский.



По его словам, Рычагова держали в подвалах, он был добровольцем из России, решил пойти в ВСУ.



"Колени были прострелены, поэтому он не ходил, электричество подключали ему", - добавил Паплинский.





Вице спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила , что страна-агрессор Россия шантажирует Украину и весь мир вопросом освобождения украинских заложников.

16 октября в оккупированном Донецке был ликвидирован один из главарей террористической группировки ДНР Арсений Павлов, известный под кличкой Моторола. Читайте также: Убийство терориста Моторолы в лифте: реакция соцсетей

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.