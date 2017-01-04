Задержан террорист, который издевался над журналистами в ОРЛО

25-летний боевик был так называемым "главой военной комендатуры" одного из районов оккупированной Луганщины, отметили в СБУ

СБУ задержала члена диверсионной группы боевиков. Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического центра Нацбезопасности Украины.

Террорист пытался проникнуть на территорию, подконтрольную силам АТО.

"При задержании он пытался сопротивляться. Установлено, что 25-летний боевик был так называемым "главой военной комендатуры" одного из районов оккупированной Луганщины. Его подразделение удерживало, пытало и вывозило на принудительные работы патриотически настроенных граждан области, в том числе местных журналистов", - отмечается в сообщении.

Ведется следствие.

С 31 декабря прошлого года в гибридной российской армии на востоке Украины зафиксировано более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела боевиками - не хотят "служить" и воевать.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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