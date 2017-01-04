В центре оккупированного Донецка взорван автомобиль: фото

Легковой автомобиль взорван на улице Горной, в районе авторынка

В оккупированном Донецке, на улице Горной взорван легковой автомобиль Mercedes. Об этом сообщают источники ЛІГА.net в Донецке.

Причины взрыва на данный момент неизвестны. О жертвах или пострадавших также информации нет.





Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин не подтвердил агентству информацию о взрыве. "У меня такой информации нет, мы не комментируем то, что там происходит", - сказал Аброськин.





Фото: сайты террористов

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области корреспонденту ЛІГА.net сообщили, что информация о событии внесена в журнал заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В случае, если будут найдены подтверждения этой информации, она, возможно, будет внесена в Единый реестр досудебных расследований.

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