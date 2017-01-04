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В центре оккупированного Донецка взорван автомобиль: фото

04.01.2017 19:30
Легковой автомобиль взорван на улице Горной, в районе авторынка
В центре оккупированного Донецка взорван автомобиль: фото
Фото: сайты террористов

В оккупированном Донецке, на улице Горной взорван легковой автомобиль Mercedes. Об этом сообщают источники ЛІГА.net в Донецке.

Причины взрыва на данный момент неизвестны. О жертвах или пострадавших также информации нет.


Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин не подтвердил агентству информацию о взрыве. "У меня такой информации нет, мы не комментируем то, что там происходит", - сказал Аброськин. 


Фото: сайты террористов

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области корреспонденту ЛІГА.net сообщили, что информация о событии внесена в журнал заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В случае, если будут найдены подтверждения этой информации, она, возможно, будет внесена в Единый реестр досудебных расследований. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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