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В Червонограде инспектор дорожной полиции погорел на взятке: фото

05.01.2017 12:22
Вымогатель требовал от местного жителя 7 тысяч гривень за непривлечение к административной ответственности из-за нарушения правил дорожного движения
В Червонограде инспектор дорожной полиции погорел на взятке: фото
Фото: ssu.gov.ua

Инспектора дорожного надзора Червоноградского отдела полиции Львовской области задержала во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Вымогатель требовал от местного жителя 7 тысяч гривень за непривлечение к административной ответственности из-за нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в центре Червонограда во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.


Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении.


Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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