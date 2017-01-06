Бирюков сообщил подробности инцидента с военными в Мариуполе

Советник президента прокомментировал инцидент, который произошел в Мариуполе после награждения военных, где они вынужденно провели новогоднюю ночь

Советник президента Юрий Бирюков считает, что инцидент с военными в Мариуполе можно было бы избежать, если бы вопросами их перевозки занялись заранее.Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"История с награждением личного состава 54-й происходила у меня на глазах, так уж случилось. И действительно, сразу после награждения Петр Порошенко дал распоряжение Степану Полтораку постараться помочь с доставкой бойцов. И действительно попытка была - в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погода была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска по погодным условиям", - сказал Бирюков.

По его словам, в КрАЗе, новеньком-новеньком не работали три отопителя из трех.

"Такую машину нельзя было выпускать в рейс. Но в одной из вертушек, которые успели уйти с аэродрома Мариуполя, было 5-6 мест. Можно было проблемой перевозки 1-го января заняться оперативнее, а не после того, как молнии засверкали по всем фронтам", - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что в результате только приказом министра обороны наказано семь офицеров высшего звена командования АТО, включая строгий выговор одному генерал-лейтенанту.

"Что такое строгий выговор для него? Ну, это где-то 10 тыс грн несколько месяцев подряд", - уточнил Бирюков.



6 января сообщалось, что военная служба правопорядка расследовала инцидент в Мариуполе, вследствие которого награжденные президентом военные были "забыты" в городе и встречали Новый год на аэродроме: несколько чиновников получили взыскания.

31 декабря 2016 года после награждения в Мариуполе бойцы АТО вынуждены были встречать Новый год на мариупольском аэродроме - в результате халатности ответственных за логистику их "забыли" в городе.