В Житомирской области в ДТП попали 14 автомобилей: фото

Пострадавших в результате ДТП нет

В Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира.

По информации пресс-службы, пострадавших в результате ДТП нет.





"Один из автомобилей, который двигался по трассе из-за непогоды занесло, по этой причине другие машины начали сталкиваться друг с другом. Некоторые из них врезались в отбойник, другие вылетели в кювет", - отметили в пресс-службе.





8 января сообщалось, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять человек.

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