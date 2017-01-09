USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Житомирской области в ДТП попали 14 автомобилей: фото

09.01.2017 08:06
Пострадавших в результате ДТП нет
В Житомирской области в ДТП попали 14 автомобилей: фото
Фото: zhitomir.today

В Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира.

По информации пресс-службы, пострадавших в результате ДТП нет.

03.jpg

"Один из автомобилей, который двигался по трассе из-за непогоды занесло, по этой причине другие машины начали сталкиваться друг с другом. Некоторые из них врезались в отбойник, другие вылетели в кювет", - отметили в пресс-службе.

02.jpg

8 января сообщалось, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять человек.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 