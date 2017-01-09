В Житомирской области в ДТП попали 14 автомобилей: фото
В Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира.
По информации пресс-службы, пострадавших в результате ДТП нет.
"Один из автомобилей, который двигался по трассе из-за непогоды занесло, по этой причине другие машины начали сталкиваться друг с другом. Некоторые из них врезались в отбойник, другие вылетели в кювет", - отметили в пресс-службе.
8 января сообщалось, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять человек.
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