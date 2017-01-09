Сутки в АТО: погибших нет, ранены пятеро военных

С наступлением сумерек боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро бойцов АТО получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

На луганском направлении боевая активность врага вчера была несколько меньше, чем сутками ранее.

"Количество случаев нарушения перемирия уменьшилось вдвое - до десяти. Из них два обстрела были с применением минометов. Это произошло в одной из самых горячих точек - в Троицком. Там же днем зафиксирован вражеский снайпер", - отметил Мотузяник.

По его словам, в районе Попасной, а именно вблизи села Новозвановка, боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток.

Также по одной вооруженной провокации противник провел в Станице Луганской и Лопаскино, на левом берегу Северского Донца.

На донецком направлении участки боевой активности террористов - это Светлодарская дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. "Тяжелое вооружение противник применял во всех трех районах. В то же время вблизи Светлодарска силы оккупанта активно обстреливали ВСУ из БМП", - сказал Мотузяник.

На донецком направлении нарушение режима прекращения продолжалось в среднем от 30 минут до трех часов. Длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении наиболее напряженной обстановка остается на юге направлении - на участке фронта от Павлополя к Широкино.

"Там противник начал провоцировать украинских военных с полйночи, открывая огонь в сторону ВСУ из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял позиции сил АТО в Гнутово, Водяном и Широкино", - отметил спикер Минобороны.

С наступлением сумерек боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка опорный пункт ВСУ в Талаковке.

После этого боевая активность оккупанта уменьшилась, и до конца суток пророссийские наемники применяли в основном стрелковое оружие, периодически открывая огонь в сторону позиций ВСУ.

На участке фронта Марьинка - Красногоровка вчера было зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе восемь - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 51 раз.

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