СБУ пока не комментирует информацию о трех пропавших военных
СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в интервью одному из украинских телеканалов.
По словам Тандита, недавно закончилась встреча с начальником управлений одной из областей, которая находится на линии разграничения.
"Мы пока не комментируем информацию, связанную с исчезновением троих военных, чтобы процесс освобождения этих ребят был эффективным", - сказал Тандит.
По его словам, очень важно сейчас, чтобы тему не подхватили со стороны ОРДЛО.
"Важно, чтобы ребята вернулись в свою воинскую часть и с ними ничего не произошло", - сказал Тандит.
8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:27
-
вчера
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09