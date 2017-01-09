СБУ пока не комментирует информацию о трех пропавших военных

Пока СБУ воздерживается от комментариев, чтобы процесс освобождения военных был эффективным, сказал советник главы СБУ Юрий Тандит

СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в интервью одному из украинских телеканалов.

По словам Тандита, недавно закончилась встреча с начальником управлений одной из областей, которая находится на линии разграничения.

"Мы пока не комментируем информацию, связанную с исчезновением троих военных, чтобы процесс освобождения этих ребят был эффективным", - сказал Тандит.

По его словам, очень важно сейчас, чтобы тему не подхватили со стороны ОРДЛО.

"Важно, чтобы ребята вернулись в свою воинскую часть и с ними ничего не произошло", - сказал Тандит.

8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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