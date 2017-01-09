В Одесской области замерз пограничник

По данным председателя Килийского райсовета Павла Бойченко, от переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко в Facebook.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения", - написал он.

По его словам, связь с парнем была потеряна 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам.

Он отметил, что тело было обнаружено в районе бывшего кирпичного завода вблизи села Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются.

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