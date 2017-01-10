В ОРДО для усмирения боевиков завезли кадыровцев - СМИ
Среди боевиков на оккупированных территориях Донбасса заметно возросло количество выходцев из Чечни, так называемых кадыровцев. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в контразведке СБУ.
По информации источников, они приехали, вероятно, для того, чтобы усмирить тех пророссисйких намников, которые выходят из-под контроля.
"Вконце ноября в Донецке начало заметно расти количество боевиков с шевроном с надписью Север и изображением 2 флагов (РФ и Чеченской Республики). Подразделение базируется в Донецке на территории бывшего Управления МВД на Донецкой железной дороге", - отмечается в сообщении.
В течение декабря 2016 года начале января 2017 года их ряды пополнились новоприбывшими.
В оккупированном Донецке местные называют их кадыровцами, поскольку на их автомобилях часто размещены портреты главы Чеченской Республики Кадырова.
Боевиков-кадыроцев, в том числе выходцев из Республики Дагестан видели в Буденновском районе Донецка, а также в населенном пункте Александровка Донецкой области, которые прибыли с целью дальнейшей дислокации.
В начале января в Ясиноватую прибыл батальон Внутренних войск МВД РФ Север, что почти полностью состоит из бойцов чеченской национальности. Они в полном составе были дислоцированы в Ясиноватой, а затем группами бойцы батальона Север прибыли в различные подразделения боевиков террористической организации ДНР с целью усиления позиций.
По информации источников , участия кадыровцев в боевых столкновениях не зафиксировали.
"Подразделения прибыли для борьбы с неподконтрольными оккупационному командованию вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донецкой области, запугивание местного населения с целью предотвращения возможных "голодных" бунтов, а также выхода из-под контроля российских кураторов местных группировок боевиков", - отмечает издание.
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