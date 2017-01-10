В ОРДО для усмирения боевиков завезли кадыровцев - СМИ

Пока участия кадыровцев в боевых столкновениях в течение ближайшего времени не зафиксировали

Среди боевиков на оккупированных территориях Донбасса заметно возросло количество выходцев из Чечни, так называемых кадыровцев. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в контразведке СБУ.

По информации источников, они приехали, вероятно, для того, чтобы усмирить тех пророссисйких намников, которые выходят из-под контроля.

"Вконце ноября в Донецке начало заметно расти количество боевиков с шевроном с надписью Север и изображением 2 флагов (РФ и Чеченской Республики). Подразделение базируется в Донецке на территории бывшего Управления МВД на Донецкой железной дороге", - отмечается в сообщении.

В течение декабря 2016 года начале января 2017 года их ряды пополнились новоприбывшими.

В оккупированном Донецке местные называют их кадыровцами, поскольку на их автомобилях часто размещены портреты главы Чеченской Республики Кадырова.

Боевиков-кадыроцев, в том числе выходцев из Республики Дагестан видели в Буденновском районе Донецка, а также в населенном пункте Александровка Донецкой области, которые прибыли с целью дальнейшей дислокации.

В начале января в Ясиноватую прибыл батальон Внутренних войск МВД РФ Север, что почти полностью состоит из бойцов чеченской национальности. Они в полном составе были дислоцированы в Ясиноватой, а затем группами бойцы батальона Север прибыли в различные подразделения боевиков террористической организации ДНР с целью усиления позиций.

По информации источников , участия кадыровцев в боевых столкновениях не зафиксировали.

"Подразделения прибыли для борьбы с неподконтрольными оккупационному командованию вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донецкой области, запугивание местного населения с целью предотвращения возможных "голодных" бунтов, а также выхода из-под контроля российских кураторов местных группировок боевиков", - отмечает издание.





9 января сообщалось , что кадровый российский военный расстрелял боевика террористической организации ДНР за отказ выполнить приказ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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