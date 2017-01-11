АТО: 23 обстрела и один раненый военный

В ходе обстрелов, совершенных боевиками в зоне АТО, ране один украинских военнослужащий

Сегодня боевики в зоне АТО совершили 23 обстрела позиций украинских военных. В результате ранен один из них ранен. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника.

"На Луганском - из 122-миллиметровой артиллерии - по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Авдеевке и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.

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