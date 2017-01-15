Боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие

Гибридные войска РФ применили 122-мм и 152-мм артиллерию на донецком и луганском направлениях

Оккупанты за минувшие сутки 60 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе на всех направлениях. В результате трое украинских военных ранены, один погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



На мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку. По Новомихайловке и Славном вела огонь БМП противника, а по Красногоровке - снайпер.

На донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-мм артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов - по Каменке, Мироновском, Зайцевом и Авдеевке. По Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородском противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по Троицком - из БМП.

На луганском направлении гибридные войска РФ стреляли по позициям украинских военных в Новозвановке из 152-мм артиллерии. Из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку, из противотанковых ракетных комплексов - Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

14 января 2017 года сообщалось, что за прошедшие сутки террористы 62 раза обстреляли позиции сил АТО.

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