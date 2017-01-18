Сутки в АТО: погибших и раненых среди военных нет
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
На луганском направлении почти все вражеские обстрелы зафиксированы в Станично-Луганском и Попаснянском районах.
Горячей точкой остается Троицкое, вчера там произошло пять кратковременных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны боевиков.
Также противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской, при этом обстрелы продолжались с перерывами почти три часа.
В Валуйском стрелял вражеский снайпер. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении было 19 вражеских обстрелов, в том числе шесть из тяжелого вооружения.
На донецком направлении в Авдеевской промзоне зафиксированы три больших перестрелки между силами АТО и пророссийскими наемниками.
Мотузяник отметил, что каждая из них длилась около двух часов. Также оккупанты провели мощные обстрелы позиций ВСУ в Зайцево, Троицком и Донецком аэропорту.
Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганском вчера было тихо.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло девять вражеских обстрелов.
На мариупольском направлении зафиксированы 33 вражеских обстрела, в том числе пять минометных.
Основные горячие точки - Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино.
17 января боевики гибридной российской армии прицельно обстреляли следственно-оперативную группу Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала в район Михайловки (Золотое-5) на место преступления.
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