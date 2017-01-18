Сутки в АТО: погибших и раненых среди военных нет

Горячими точками в Донбассе остаются Троицкое, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино, сказал спикер Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

На луганском направлении почти все вражеские обстрелы зафиксированы в Станично-Луганском и Попаснянском районах.

Горячей точкой остается Троицкое, вчера там произошло пять кратковременных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны боевиков.

Также противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской, при этом обстрелы продолжались с перерывами почти три часа.

В Валуйском стрелял вражеский снайпер. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении было 19 вражеских обстрелов, в том числе шесть из тяжелого вооружения.

На донецком направлении в Авдеевской промзоне зафиксированы три больших перестрелки между силами АТО и пророссийскими наемниками.

Мотузяник отметил, что каждая из них длилась около двух часов. Также оккупанты провели мощные обстрелы позиций ВСУ в Зайцево, Троицком и Донецком аэропорту.

Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганском вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло девять вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении зафиксированы 33 вражеских обстрела, в том числе пять минометных.

Основные горячие точки - Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино.

17 января боевики гибридной российской армии прицельно обстреляли следственно-оперативную группу Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала в район Михайловки (Золотое-5) на место преступления.

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