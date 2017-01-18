За сутки оккупанты 30 раз стреляли в Донбассе, двое раненых

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 30 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день оккупанты ранили двух украинских военных.

На мариупольском направлении из минометов обстрелы велись по Талаковке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Славному, Павлополю, Гнутово, Талаковке, Новотроицкому, Широкино и Водяному. По Новотроицком огонь также открывал снайпер.

На луганском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое, из 82-мм минометов - Новозвановку.

Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попала Станица Луганская и Новозвановка, также по Новозвановке боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцевого и Авдеевки.



В штабе также сообщили, что за этот день в Донбассе были ранены двое украинских военных.

Также в штабе заявили о задержании под Мариуполем российского наемника.

Как рассказал сегодня спикер штаба АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.

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