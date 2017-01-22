Штаб: Ранены четверо военных, зафиксировано 24 обстрела
По состоянию на 18:00 боевики обстреляли позиции сил АТО 24 раза. Четверо военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Лебединское, Марьинку, Чермлык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
На донецком направлении гибридные войска РФ вели огонь из 120 мм минометов, обстреливая Пески. Тут же огонь вел снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево террористы стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
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