Расстрел в Днепре: убит предприниматель, ранены охранники

Ранее на бизнесмена уже нападали, поэтому последние два года он пользовался услугами охранников. Ранены двое телохранителей, в области - план Перехват

В Днепре расстрелян автомобиль охранной фирмы - один человек погиб, двое телохранителей в бронежилетах с ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Информация о стрельбе поступила в дежурную часть Соборного отделения полиции Днепра вечером 25 января 2017 года: местные жители сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы.

По данным правоохранителей, по автомобилю выстрелили более 30 раз. Состояние двоих раненых охранников медики оценивают как стабильное.





"Нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства", - рассказали в полиции.





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В области объявлен план Перехват.

Открыто уголовное производство по п. 1,6 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.





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