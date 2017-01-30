Авдеевка осталась без воды, тепла и электричества

Боевики повредили последнюю линию электропередачи на Авдеевку

Боевики повредили последнюю линию электропередачи на Авдеевку. Город остался без воды, электричества и теплоснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточены фильтровальная станция и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - написал он.

Сегодня Жебривский заявлял, что Авдеевка второй день остается без электроснабжения из-за постоянных обстрелов со стороны террористов, которые не позволяют ремонтным бригадам начать восстановительные работы.

Как сообщалось, Авдеевка уже третьи сутки интенсивно обстреливается боевиками из крупнокалиберной артиллерии. Ранены двое местных жителей, повреждены 6 частных домов.

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