ОБСЕ зафиксировала бои в Авдеевке: 2859 взрывов

ОБСЕ заявляет об эскалации в Авдеевке Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в районах Авдеевки и Ясиноватой интенсивные боевые действия за последние дни. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии.

С вечера 29 по вечер 30 января СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущими сутками.

30 января, находясь в Авдеевке, члены патруля миссии слышали 1 224 взрыва неопределенного происхождения и около 1 400 очередей из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 2-5 км к востоко‑юго‑востоку, 1 635 взрывов неопределенного происхождения и более 200 очередей из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии от 2 до 7 км к востоко‑юго‑востоку и юго‑юго‑востоку, а также 22 взрыва (выстрела) в 1-2 км к северу.

30 января в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля миссии слышали 13 взрывов неопределенного происхождения в 1 км к востоко‑юго‑востоку, 10 взрывов неопределенного происхождения в 1-2 км к югу, 38 взрывов неопределенного происхождения в 5-8 км к западу, один взрыв, оцененный как разрыв, на расстоянии менее 1 км к востоку, 7 взрывов неопределенного происхождения в 5-6 км к югу, 65 взрывов неопределенного происхождения в 5-10 км к западу, западо‑юго‑западу и юго‑западу, а также видели и слышали взрыв в воздухе в 5-7 км к юго‑западу.

Пророссийские наемники сегодня утром предприняли попытку взять штурмом позиции сил АТО.

31 января страны-участники ОБСЕ призвали РФ поддерживать режим прекращения огня в Донбассе и выполнить минские договоренности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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