ГУР об Авдеевке: в донецких моргах - более 40 тел боевиков
В связи с боевыми потерями и частичной потерей управления подразделение боевиков из "Макеевского гарнизона" - основных сил гибридной армии РФ под Авдеевкой - возглавили российские кадровые офицеры. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки в Facebook ведомства.
Потери оккупантов в боях у промзоны, по данным ГУР, исчисляются десятками.
"По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находятся 42 тела боевиков, уничтоженных ответным огнем сил АТО", - говорится в сводке.
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Кроме того, информаторы разведки сообщают о том, что 30 января в одном из кафе города Армянск во временно оккупированном Крыму 27 тульских десантников ушли в самоволку и устроили массовую драку с местными жителями.
"Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей крымскотатарской национальности", - пояснили в ГУР.
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