Обстрел Марьинки: ранена 54-летняя женщина
В Марьинке в результате обстрела ранена местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.
"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки, 31 января, в зоне проведения антитеррористической операции пострадало одно гражданское лицо в г. Марьинка. Пострадавшая женщина с минно-взрывным ранением была госпитализирована в травматологическое отделение центральной горбольницы г.Курахово", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе полиции Донецкой области, 54-летняя жительница Марьинки, находясь во дворе частного дома, получила осколочное ранение головы в результате разрыва снаряда.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины (террористический акт).
1 февраля 2017 года сообщалось, что в результате обстрела боевиками Авдеевки ранен 63-летний мужчина.
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Сегодня утром пророссийские наемники предприняли попытку взять штурмом позиции сил АТО в Авдеевке.
31 января страны-участники ОБСЕ призвали РФ поддерживать режим прекращения огня в Донбассе и выполнить минские договоренности.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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