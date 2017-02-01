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Взрыв газа в оккупированном Луганске: есть пострадавшие - фото

01.02.2017 11:39
Предварительная причина - утечка бытового газа
Взрыв газа в оккупированном Луганске: есть пострадавшие - фото
Фото: скриншот видео

В центре оккупированного Луганска сегодня утром произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме, который расположен на Красной площади.

По информации ЛІГА.net, в результате взрыва возник пожар, несколько квартир оказались в огне.

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Пострадал ребенок шести лет. Также за медпомощью обратились трое человек.

Предварительная причина - утечка бытового газа.

9 января сообщалось, что в Хмельницкой области в результате взрыва газа в квартире двое человек получили травмы, погибла девочка восьми лет.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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