Взрыв газа в оккупированном Луганске: есть пострадавшие - фото

Предварительная причина - утечка бытового газа

В центре оккупированного Луганска сегодня утром произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме, который расположен на Красной площади.

По информации ЛІГА.net, в результате взрыва возник пожар, несколько квартир оказались в огне.





Пострадал ребенок шести лет. Также за медпомощью обратились трое человек.

Предварительная причина - утечка бытового газа.

9 января сообщалось, что в Хмельницкой области в результате взрыва газа в квартире двое человек получили травмы, погибла девочка восьми лет.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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