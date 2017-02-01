За сутки в Авдеевку доставили 10 тонн гуманитарной помощи - ГСЧС

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в аварийно-спасательных работах в городе задействованы 260 человек и 60 единиц техники

В Авдеевку за последние сутки доставили и раздали местным жителям 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Только за прошедшие сутки в Авдеевку доставлено и роздано почти 10 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, а также 900 продовольственных наборов", - сказал он.

По данным Чечеткина, в аварийно-спасательных работах в городе задействованы 260 человек и 60 единиц техники.

"ГСЧС продолжает держать в полной готовности аварийно-спасательный отряд численностью 150 человек, который может развернуть еще пять пунктов жизнеобеспечения", - добавил он.

Чечеткин также отметил, что по состоянию на утро 1 февраля из Авдеевки эвакуированы около 200 человек. Желающим покинуть город предоставляют возможность разместиться в других населенных пунктах области, в частности в Святогорске, Мариуполе, Краматорске, Славянске и Константиновке.

В ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Авдеевке все системы жизнедеятельности обеспечены на минимальном уровне. Он отметил, что по ситуации в городе каждые два часа проходит заседание оперативного штаба - как на месте, так и в Киеве.

30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы.

Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются далеко на окраинах.

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