Пьяные боевики ЛНР в Ирмино и Григорьевке перестреляли друг друга
В террористической организации ЛНР постоянно происходят инциденты с пьяными террористами и их оружием. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.
В оккупированной боевиками Григорьевке зафиксировано очередное применение пьяным "ветераном ополчения" автоматического стрелкового оружия (АК-74) по своему собутыльнику.
В свою очередь в Ирмино еще один "ветеран" бросил боевую гранату в местный маркет. Причина - ему показалось, что в магазин зашли "украинские солдаты".
Ранее разведка сообщила о том, военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР активизировать боевые действия на временно-оккупированных территориях Украины.
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