Пьяные боевики ЛНР в Ирмино и Григорьевке перестреляли друг друга

В Григорьевке зафиксировано очередное применение пьяным "ветераном ополчения" автоматического стрелкового оружия (АК-74) по своему собутыльнику

В террористической организации ЛНР постоянно происходят инциденты с пьяными террористами и их оружием. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

В оккупированной боевиками Григорьевке зафиксировано очередное применение пьяным "ветераном ополчения" автоматического стрелкового оружия (АК-74) по своему собутыльнику.

В свою очередь в Ирмино еще один "ветеран" бросил боевую гранату в местный маркет. Причина - ему показалось, что в магазин зашли "украинские солдаты".

Ранее разведка сообщила о том, военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР активизировать боевые действия на временно-оккупированных территориях Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.