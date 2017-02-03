Ремонт линий электропередачи в Авдеевке так и не начался

Сейчас технические специалисты разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке

Работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке не смогли начать из-за несоблюдения "режима тишины". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В связи с нарушением "режима тишины", ремонтные работы начаты не были. Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", - сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке.

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