Ремонт линий электропередачи в Авдеевке так и не начался
Работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке не смогли начать из-за несоблюдения "режима тишины". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"В связи с нарушением "режима тишины", ремонтные работы начаты не были. Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", - сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке.
Электроэнергии в городе не стало несколько дней назад из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов боевиков.
Президент Петр Порошенко возложил ответственность за ситуацию на Россию и контролируемых ею террористов.
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