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Ремонт линий электропередачи в Авдеевке так и не начался

03.02.2017 18:23
Сейчас технические специалисты разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке
Ремонт линий электропередачи в Авдеевке так и не начался
Фото: ГСЧС

Работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке не смогли начать из-за несоблюдения "режима тишины". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В связи с нарушением "режима тишины", ремонтные работы начаты не были. Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", - сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке.

Электроэнергии в городе не стало несколько дней назад из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов боевиков.

Президент Петр Порошенко возложил ответственность за ситуацию на Россию и контролируемых ею террористов.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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