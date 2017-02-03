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Штаб: Сегодня в зоне АТО двое бойцов погибли, пятеро ранены

03.02.2017 18:44
По данным штаба АТО, по состоянию на 18:00 с начала суток зафиксировано 66 обстрелов
Штаб: Сегодня в зоне АТО двое бойцов погибли, пятеро ранены
Фото: EPA

За сегодняшний день по состоянию на 18:00 с начала суток зафиксировано 66 обстрелов, двое украинских военных погибли, пятеро были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. В то же время, по Пескам и Луганскому неоднократно вели огонь танки.

На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град, 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Талаковку, а из 120- и 82-миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык.

Кроме того, из гранатометов обстреляли Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - танк.

На луганском направлении 152-миллиметровая артиллерия обстреливала Новозвановку, а 120- и 82-миллиметровые минометы - Троицкое, Попасное и Новозвановку. Из гранатометов боевики обстреляли Крымское.

За 2 февраля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли трое военнослужащих и один сотрудник ГСЧС. 18 солдат украинских войск и один спасатель получили ранения

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ЛIГАБiзнесIнформ
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