Боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из Града: фото

Один из снарядов попал в электрическую подстанцию, обесточены десять улиц, повреждены дома

Вечером в пятницу, 3 февраля, боевики обстреляли село Сартана около Мариуполя из крупнокалиберного вооружения. Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.



Стреляли из БМ-21 Град. Террористы выпустили около 40 снарядов.



Во время утреннего обхода были обнаружены повреждения жилых домом. Снаряд попал в электрическую подстанцию, обесточены десять улиц.



Никто не пострадал.





Без света остается село Талаковка.

За прошлые сутки террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены.



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