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Боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из Града: фото

04.02.2017 09:05
Один из снарядов попал в электрическую подстанцию, обесточены десять улиц, повреждены дома
Боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из Града: фото
Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

Вечером в пятницу, 3 февраля, боевики обстреляли село Сартана около Мариуполя из крупнокалиберного вооружения. Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Стреляли из БМ-21 Град. Террористы выпустили около 40 снарядов. 

Во время утреннего обхода были обнаружены повреждения жилых домом. Снаряд попал в электрическую подстанцию, обесточены десять улиц. 

Никто не пострадал. 

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Без света остается село Талаковка. 

За прошлые сутки террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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