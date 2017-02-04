Боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из Града: фото
Вечером в пятницу, 3 февраля, боевики обстреляли село Сартана около Мариуполя из крупнокалиберного вооружения. Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.
Стреляли из БМ-21 Град. Террористы выпустили около 40 снарядов.
Во время утреннего обхода были обнаружены повреждения жилых домом. Снаряд попал в электрическую подстанцию, обесточены десять улиц.
Никто не пострадал.
Без света остается село Талаковка.
За прошлые сутки террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:18
-
13:40
-
12:55
-
12:42
-
08:40