Обстрел Сартаны: повреждены 30 домов, перебиты газопроводы
В Сартане в результате обстрела боевиков повреждены 30 домов, из них 28 - частные. Об этом сообщает управление Национальной полиции.
Личный состав полицейских подняли по тревоге и в помещении местного отделения полиции развернули оперативный штаб.
Все последствия обстрела документируют следственно-оперативные группы. Пешие и автопатрули работают в Сартане и Талаковке.
Часть Сартаны была обесточена, без света остались жители Талаковки - сейчас электроснабжение восстановили. В некоторых домах осколками перебит газопровод.
Зафиксировано два прямых попадания в дома, в одном из которых была семья с тремя детьми. Никто не пострадал, убита собака.
Вечером 3 февраля боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из БМ-21 Град.
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