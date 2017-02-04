Обстрел Сартаны: повреждены 30 домов, перебиты газопроводы

Зафиксировано два прямых попадания в дома; в одном из них была семья с тремя детьми

В Сартане в результате обстрела боевиков повреждены 30 домов, из них 28 - частные. Об этом сообщает управление Национальной полиции.



Личный состав полицейских подняли по тревоге и в помещении местного отделения полиции развернули оперативный штаб.



Все последствия обстрела документируют следственно-оперативные группы. Пешие и автопатрули работают в Сартане и Талаковке.



Часть Сартаны была обесточена, без света остались жители Талаковки - сейчас электроснабжение восстановили. В некоторых домах осколками перебит газопровод.



Зафиксировано два прямых попадания в дома, в одном из которых была семья с тремя детьми. Никто не пострадал, убита собака.

Вечером 3 февраля боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из БМ-21 Град.

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