Нарушение режима тишины: боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики нарушили режим тишины 4 февраля в 17:30, начав штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны, несмотря на договоренности о прекращении огня

За минувшие сутки гибридные войска РФ 51 раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец был ранен, еще один - травмирован, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении боевики применили танки и БМП для обстрелов Каменки и Авдеевки. Из артиллерии калибра 152 мм они обстреляли Новолуганское, из 120 и 82-мм минометов - Авдеевку и Зайцево.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов оккупанты вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалыку стреляли из танков и ПТРК.

На луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град обстреляли Новозвановку, из минометов различных калибров - Богуславское и Попасную, огонь по которой также вел снайпер. По Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

4 февраля 2017 года несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня российско-оккупационные войска нарушили режим тишины и в 17:30 начали штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны с применением 152-мм орудий и минометов 120 калибра.

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