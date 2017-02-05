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Из Авдеевки эвакуировали 290 человек - спасатели

05.02.2017 15:15
В мобильные пункты обогрева с начала их функционирования обратились чуть более 10 тысяч человек, сообщают в ГосЧС
Из Авдеевки эвакуировали 290 человек - спасатели
Фото: ГСЧС

Из Авдеевки Донецкой области по состоянию на утро 5 февраля эвакуировано 290 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди покинувших город - 42 человека пожилого возраста и 135 детей. Кроме того, были сформированы списки из 33 человек (из них 16 детей), на дальнейшую эвакуацию.

По информации спасателей, в мобильные пункты обогрева с начала их функционирования обратились чуть более 10 тысяч человек, питание осуществляется 3 полевыми кухнями. Кроме того, населению выдают гуманитарную помощь в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, пока выдано 5133 набора. За сутки выдано 7 тонн овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи, сообщают в ГСЧС. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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