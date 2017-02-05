Штаб: Боевики обстреливают Авдеевку из танков и гранатометов

За день зафиксировано 40 обстрелов по всем направлениям. Один украинский военный ранен

По состоянию на 18:00 зафиксировано 40 обстрелов. Гибридные войска РФ продолжают вести огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении боевики из танков, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, где ремонтные бригады пытаются восстановить подачу электроэнергии.

Танки также вели огонь по позициям сил АТО в районе Песок и Камянки. Из минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Зайцево, Опытное, Луганское.

По Невельскому обстрел вел снайпер.

На мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия - Красногоровку, Марьинку, Лебединское, Новотроицкое.

Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, а из БМП террористы вели огонь по Широкино.

На луганском направлении из 120 мм и 82 мм минометов боевики обстреляли Катериновку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское. По Крымскому неоднократно вели огонь из БМП.

По Жолтому огонь вел снайпер.

Как сообщалось ранее сегодня, в Авдеевке завершили ремонт линий электроснабжения.

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