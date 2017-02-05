В Авдеевке восстановлено тепло- и электроснабжение

ГСЧС уточняет, что без электричества остается микрорайон Ювилейный и несколько улиц Авдеевки

В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Продолжаются ремонты обстрелянных боевиками частных домов, многоэтажек и объектов инфраструктуры города. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Теплоснабжение в Авдеевке перешло из аварийного режима на резервных генераторах на стабильный режим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"В городе восстановлено уличное освещение...Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим", - написал он.

Жебривский также проинформировал, что в течение дня в город завозились дрова для частного сектора и гуманитарная помощь для близлежащих сел. В саму Авдеевку прибыло шесть автомобилей гуманитарной помощи.

Как уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, без электричества по состоянию на 20:00 остаются микрорайон Ювилейный, улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и Донецкая.

Ранее сегодня сообщалось, что из Авдеевки Донецкой области по состоянию на утро 5 февраля эвакуировано 290 человек.

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