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В школы Авдеевки пришли 500 учеников - Жебривский

06.02.2017 15:13
Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске
В школы Авдеевки пришли 500 учеников - Жебривский
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Сегодня в Авдеевке Донецкой области на обучение в школах пришли 505 учеников. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь на обучение пришло 35 детей. 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающих лицами в санатории Святогорска также сегодня пошли учиться в школу в Изумрудном городке", - отметил Жебривский.

По его словам, дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.

В обычном режиме проходит обучение в школах Марьинки и Красногоровки.

В Авдеевке за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков были частично разрушены 12 жилых домов.

Энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение города и Донецкой фильтровальной станции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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