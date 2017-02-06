В школы Авдеевки пришли 500 учеников - Жебривский
06.02.2017 15:13
Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Сегодня в Авдеевке Донецкой области на обучение в школах пришли 505 учеников. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь на обучение пришло 35 детей. 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающих лицами в санатории Святогорска также сегодня пошли учиться в школу в Изумрудном городке", - отметил Жебривский.
По его словам, дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.
"Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь на обучение пришло 35 детей. 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающих лицами в санатории Святогорска также сегодня пошли учиться в школу в Изумрудном городке", - отметил Жебривский.
По его словам, дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.
В обычном режиме проходит обучение в школах Марьинки и Красногоровки.
В Авдеевке за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков были частично разрушены 12 жилых домов.
Энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение города и Донецкой фильтровальной станции.
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