В школы Авдеевки пришли 500 учеников - Жебривский

Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске



"Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь на обучение пришло 35 детей. 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающих лицами в санатории Святогорска также сегодня пошли учиться в школу в Изумрудном городке", - отметил Жебривский.



По его словам, дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.





В обычном режиме проходит обучение в школах Марьинки и Красногоровки.





В Авдеевке за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков были частично разрушены 12 жилых домов.





Энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение города и Донецкой фильтровальной станции.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.