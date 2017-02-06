Электричества нет в пяти селах возле Авдеевки
По состоянию на 16:00 6 февраля, к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Однако электричества нет в пяти населенных пунктах Ясиноватского района. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Электроснабжение отсутствует в селах Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное и Каменка, расположенных вблизи Авдеевки.
К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков, отметили в ГосЧС.
По информации ведомства, в настоящее время проводится работа по заполнению системы Донецкой фильтровальной станции водой с последующим запуском агрегатных установок. После чего планируется подача воды в систему водоснабжения.
Также сегодня возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов. Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.
Вчера, 5 февраля, в Авдеевки без электричества оставались микрорайон Юбилейный, улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и Донецкая.
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