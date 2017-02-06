На Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение

По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, насосную станцию ДФС перезапустили, персонал ДФС остается на ночь

Восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтровальной станции. Об этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает в Twitter.

"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.

В то же время заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг призвал в очередной раз к прекращению огня.

"Вода снова бежит. Еще много нужно сделать. Оружие сейчас должно молчать", - отметил Хуг.

Ранее сообщалось, что энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

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