На Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение
Восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтровальной станции. Об этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает в Twitter.
"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.
В то же время заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг призвал в очередной раз к прекращению огня.
"Вода снова бежит. Еще много нужно сделать. Оружие сейчас должно молчать", - отметил Хуг.
Ранее сообщалось, что энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:24
-
вчера
14:37
-
вчера
17:04
-
вчера
16:52
-
вчера
15:40
Новости партнеров
- 44875
- 43898
- 36919
- 25363
- 24124