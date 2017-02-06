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На Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение

06.02.2017 18:12
По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, насосную станцию ДФС перезапустили, персонал ДФС остается на ночь
На Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение
Александр Хуг (фото - twitter.com/OSCE_SMM)

Восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтровальной станции. Об этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает в Twitter.

"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.

В то же время заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг призвал в очередной раз к прекращению огня.

"Вода снова бежит. Еще много нужно сделать. Оружие сейчас должно молчать", - отметил Хуг.

Ранее сообщалось, что энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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