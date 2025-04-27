Договор о ресурсах. Украина и США договорились не учитывать предыдущую помощь – Шмыгаль

Денис Шмигаль (Фото: Кабинет министров)

Украина и США договорились, что в договоре о ресурсах не будет засчитываться помощь, предоставленная Штатами до подписания документа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом на Spring Meetings Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию", – заявил глава украинского правительства после мероприятия в Штатах.

По его словам, во время встречи с главой Минфина США отдельной темой разговора было соглашение о ресурсах.

Шмыгаль отметил, что над документом работают юридические команды и есть "хороший прогресс".

"Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины", – рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано парламентом.

В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.

Зеленский заявлял, что не намерен признавать долгом помощь, полученную от США ранее. Зато Трамп хотел за счет соглашения о ресурсах компенсировать расходы Штатов на поддержку Украины.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий "конструктивную совместную работу" команд двух стран и намерение заключить соглашение о ресурсах. Впоследствии был обнародован текст документа.