Договор о ресурсах. Украина и США договорились не учитывать предыдущую помощь – Шмыгаль
Денис Шмигаль (Фото: Кабинет министров)

Украина и США договорились, что в договоре о ресурсах не будет засчитываться помощь, предоставленная Штатами до подписания документа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом на Spring Meetings Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию", – заявил глава украинского правительства после мероприятия в Штатах.

По его словам, во время встречи с главой Минфина США отдельной темой разговора было соглашение о ресурсах.

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Шмыгаль отметил, что над документом работают юридические команды и есть "хороший прогресс".

"Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины", – рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано парламентом.

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